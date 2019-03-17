انت الان تتابع جدة منفذ هجوم نيوزيلندا: لا أصدق.. حفيدي طيب ولطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

منفذ هجوم نيوزيلندا

استقبلت جدة سفاح نيوزيلندا، خبر قتله لـ52 شخصًا في مدينة كرايست تشيرش، أول أمس الجمعة، بعدم التصديق، إذ أكدت جويس تارانت، البالغة من العمر 94 عاما، أن من شاهدته وهو يقتل المسلمين خلال صلاة الجمعة بدم بارد، ليس هو الحفيد الذي تعرفه، قائلة: «إن تارانت زار أسرته في جرافتون، في شمال نيو ساوث ويلز، مرتين في السنة، وكان آخرها في عيد الميلاد»، مضيفة: «كل ذلك مروع للغاية، خاصة أنه برينتون ولد طيب»، متابعة: «كان دائما لطيفا وكان بحرص على زيارتنا»، مشددة أن حفيدها لم يظهر أي علامات على الإيديولوجية المتطرفة عندما تحدثت معه آخر مرة، وفقا لسبوتنيك.

ووجهت السلطات في نيوزيلندا تهمة القتل، أمس السبت، إلى الأسترالي برينتون هاريسون تارانت، 28 عاما، الذي يشتبه بكونه متعصبا يعتقد بتميز العرق الأبيض. ومثل تارانت أمام المحكمة الجزئية في كرايست تشيرش مكبل اليدين ومرتديا ملابس السجن البيضاء، أمس، حيث تم حبسه على ذمة القضية، وواجه تهمة القتل. ومن المقرر أن