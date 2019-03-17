انت الان تتابع مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في انفجار قطار بباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأحد، انفجار قنبلة على متن قطار متحرك، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة أخرين في جنوب غرب البلاد، إذ نقلت شبكة «إيه بي سي» نيوز الإخبارية الأمريكية، عن مصدر أمنى قوله: «إن القنبلة انفجرت في إحدى عربات قطار كان متجها إلى مدينة كويتا صباح اليوم، ما أدى إلى إحداث تلفيات في خمس عربات، فضلا عن مقتل رجلين وامرأة، مضيفا أن من بين الجرحى نساء وأطفال»، ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن الهجوم، إلا أن الانفصاليين البلوش الناشطين في جنوب غرب باكستان قد شنوا عدة هجمات في السابق على قطارات.
يذكر أنه في وقت سابق من اليوم، لقي شخصان مصرعها، وأصيب 30 أخرون، وذلك إثر هجوم بقنبلة يدوية في حفل زفاف بمقاطعة شمال وزيرستان الباكستانية، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى قريب، فيما عدا مصاب واحد تم نقله إلى مستشفى بمدينة بيشاور لتدهور حالته الصحية. ونقلت قناة «جيو نيوز» عن مسئولين باكستانيين
يذكر أنه في وقت سابق من اليوم، لقي شخصان مصرعها، وأصيب 30 أخرون، وذلك إثر هجوم بقنبلة يدوية في حفل زفاف بمقاطعة شمال وزيرستان الباكستانية، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى قريب، فيما عدا مصاب واحد تم نقله إلى مستشفى بمدينة بيشاور لتدهور حالته الصحية.
ونقلت قناة «جيو نيوز» عن مسئولين باكستانيين قولهم، إن هناك أطفالا كانوا من بين المصابين، ولم يتطرق المسئولون للحديث عن الهجوم.
وكان مسئول قد لقى حتفه وأصيب 3 آخرون في انفجار وقع في منطقة داتاخيل بمقاطعة شمال وزيرستان القبلية في باكستان، واستهدف الانفجار مسئولين بوحدة تفكيك القنابل، أثناء قيامهم بنزع فتيل عبوة ناسفة.
اقرأ أيضًا:
مصرع شخصين وإصابة 30 آخرين في انفجار قنبلة بباكستان
بينهم مرشح انتخابي.. مقتل 12 شخصا في تفجير انتحاري بباكستان
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في انفجار قطار بباكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.