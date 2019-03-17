انت الان تتابع مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في انفجار قطار بباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأحد، انفجار قنبلة على متن قطار متحرك، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة أخرين في جنوب غرب البلاد، إذ نقلت شبكة «إيه بي سي» نيوز الإخبارية الأمريكية، عن مصدر أمنى قوله: «إن القنبلة انفجرت في إحدى عربات قطار كان متجها إلى مدينة كويتا صباح اليوم، ما أدى إلى إحداث تلفيات في خمس عربات، فضلا عن مقتل رجلين وامرأة، مضيفا أن من بين الجرحى نساء وأطفال»، ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن الهجوم، إلا أن الانفصاليين البلوش الناشطين في جنوب غرب باكستان قد شنوا عدة هجمات في السابق على قطارات.

يذكر أنه في وقت سابق من اليوم، لقي شخصان مصرعها، وأصيب 30 أخرون، وذلك إثر هجوم بقنبلة يدوية في حفل زفاف بمقاطعة شمال وزيرستان الباكستانية، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى قريب، فيما عدا مصاب واحد تم نقله إلى مستشفى بمدينة بيشاور لتدهور حالته الصحية. ونقلت قناة «جيو نيوز» عن مسئولين باكستانيين