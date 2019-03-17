الان تتابع ليبيا.. انفجار سيارة في تاغوراء ومقتل شخص داخلها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 13 دقيقة - 6:17 م, 17 مارس 2019 م التعليقات: 0 متابعات- الخليج 365 شهدت مدينة تاغوراء الواقعة شرق العاصمة الليبية، انفجار سيارة ومقتل شخص داخلها، حسب ما أعلنته “العربية”، اليوم الأحد.

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