شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تنتقد حماس بسبب حملة الاعتقالات والعنف في غزة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الوكالات (غزة)أدان نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم (الأحد)، حركة حماس الحاكمة في قطاع غزة، لما وصفه بحملة الاعتقالات والعنف في مواجهة الاحتجاجات على مدى الأيام القليلة الماضية رفضاً لغلاء الأسعار.
ونزل مئات الفلسطينيين إلى الشوارع في القطاع في مظاهرات رفعت شعار «بدنا نعيش».
وقال مسؤولون في مجال حقوق الإنسان إن هناك العشرات من المحتجزين أو المصابين.
وأظهرت لقطات فيديو مصورة بالهاتف المحمول ومنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي قوات الأمن التابعة لحماس وهي تضرب محتجين بالهراوات، وسُمعت أصوات أعيرة نارية.
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