شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يحتفل بضم جزيرة القرم.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (موسكو) أعلن الكرملين (الرئاسة الروسية) اليوم (الأحد) ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه إلى جزيرة القرم غداً (الاثنين) للمشاركة في احتفالات الذكرى الخامسة لضم روسيا شبه الجزيرة، والذي دانته جمهورية أوكرانيا والمجموعة الدولية، ورحبت به أكثرية مواطني الجزيرة، المتحدرين من روسيا.

أعلن الكرملين (الرئاسة الروسية) اليوم (الأحد) ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه إلى جزيرة القرم غداً (الاثنين) للمشاركة في احتفالات الذكرى الخامسة لضم روسيا شبه الجزيرة، والذي دانته جمهورية أوكرانيا والمجموعة الدولية، ورحبت به أكثرية مواطني الجزيرة، المتحدرين من روسيا.

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