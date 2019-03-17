شكرا لقرائتكم خبر عن وزير بريطاني: «بريكست» قد لا يعرض على البرلمان مجدداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن)

أعلن وزير المال البريطاني فيليب هاموند أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد تعدل عن إخضاع اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي «بريكست» الذي تفاوضت بشأنه مع الاتحاد، للتصويت في البرلمان لمرة ثالثة في حال لم تحظ بدعم كاف.

وقال فيليب لإذاعة «بي بي سي» اليوم (الأحد) إنه من غير المؤكد اجراء عملية تصويت.

مضيفاً: «لن نعرض اتفاقاً جديداً إلا إذا تأكدنا أن عدداً كافياً من زملائنا ومن (الحزب الوحدوي الإيرلندي الشمالي) مستعدون لدعم تمريره في البرلمان».