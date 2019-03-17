شكرا لقرائتكم خبر عن غيليبراند مرشحة رسمية للرئاسة الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) أعلنت السناتورة الديموقراطية لولاية نيويورك كريستن غيليبراند اليوم (الأحد)، ترشحها للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020. وتقدم حتى الآن 15 مرشحاً في إطار الحزب الديموقراطي إلى السباق نحو البيت الأبيض.

أعلنت السناتورة الديموقراطية لولاية نيويورك كريستن غيليبراند اليوم (الأحد)، ترشحها للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020. وتقدم حتى الآن 15 مرشحاً في إطار الحزب الديموقراطي إلى السباق نحو البيت الأبيض.

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