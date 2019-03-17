شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع إسرائيلي في الضفة الغربية ومستوطنون يقتحمون الأقصى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (القدس المحتلة)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد) أن مستوطناً قتل وأصيب إثنان آخران بجروح، في هجوم يرجح أن يكون قام به أحد الفدائيين في الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي هذه التطورات متزامنة مع الاستعداد لإجراء الانتخابات الإسرائيلية في التاسع من أبريل القادم.

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في المقابل، اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة بأن سبعة وستين مستوطنًا، اقتحموا المسجد الأقصى وعبر مجموعات متتالية، واستمعوا لشروح حول المعبد والهيكل المزعوم، وقاموا بجولات استفزازية في المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم طفلًا فلسطينيًا من مخيم الجلزون.