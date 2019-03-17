الكرملين: بوتين يزور القرم غدا بمناسبة الذكرى الخامسة “لإعادة الوحدة”

أعلن الكرملين اليوم الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور شبه جزيرة القرم في البحر الأسود غدا الاثنين بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة “لإعادة الوحدة” مع روسيا.

وأوضح الكرملين أن بوتين يعتزم عقد لقاءات مع ممثلين عن المجتمع الدولي في العاصمة سيمفروبول وفي مدينة سيفاستاوبول.

وتابع الكرملين أن بوتين سيشارك في افتتاح محطة للطاقة في سيمفروبول كما سيشارك عن طريق مؤتمر عبر الفيديو في افتتاح محطات طاقة أخرى على البحر الأسود، كما سيزور بوتين نصبا حربية في مدينة سيفاستاوبول حيث تقع قاعدة الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وتحل غدا الذكرى السنوية الخامسة لضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى الاتحاد الروسي وهي الخطوة التي قوبلت بانتقادات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكان قد أجري استفتاء مثير للجدل في القرم في الثامن عشر من مارس 2014 أسفرت نتيجته عن الموافقة على انضمام القرم إلى الاتحاد الروسي.

وكان بوتين قد فاز في الثامن عشر من مارس من العام الماضي بفترة رئاسية جديدة تستمر لمدة ستة أعوام.

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