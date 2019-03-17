الجيش اليمني يستعيد مواقع بآخر معاقل الحوثي في باقم

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت قوات الجيش اليمني، الأحد، إحراز تقدمات ميدانية كبيرة في مديرية باقم بمحافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش حررت قرى الجلح والدحل والسلفة ووادي آل عسلان جهلة ووادي المبطح، آخر معاقل الميليشيات الانقلابية غربي باقم والواقعة بالقرب من مديرية مجز.
وأكد المصدر تحقيق هذه التقدمات من خلال عملية عسكرية واسعة نفذت صباح اليوم وبمساندة من قوات تحالف دعم الشرعية.
بالتزامن مع المعارك الميدانية، شنت مقاتلات التحالف وطيران الأباتشي غارات مكثفة على مواقع تمركز الميليشيات الانقلابية وتعزيزاتهم.
وخلفت المعارك وغارات التحالف أكثر من 20 قتيلاً وعشرات الجرحى، ومن بين القتلى قائدان ميدانيان هما مشرف مربع مديرية باقم ومجز أصيل الخولاني وأبو رضوان المؤيد.
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