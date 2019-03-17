ترامب يوجهه سهامه الى فرنسا بعد يوم احتجاجات جديد

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP الرئيس الاميركي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي في البيت الابيض بواشنطن في 15 آذار/مارس 2019

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سهامه إلى فرنسا بعد أعمال حرق ونهب استهدفت العديد من المحلات التجارية على الشانزيليزيه، اشهر جادات باريس خلال يوم جديد من تظاهرات "السترات الصفراء"، موحيا بأن سياستها حيال المناخ مسؤولة عما يحصل.

وسأل ترامب على تويتر "ماذا حقق اتفاق باريس حول المناخ لفرنسا؟" وهو المعروف بموقفه النافي للتغير المناخي رغم إجماع العلماء على ذلك منذ سنوات.

وكتب ترامب مجيبا على سؤاله "بعد 18 أسبوعا من أعمال الشغب التي يقوم بها المحتجون من السترات الصفراء، لا أعتقد أنه حقق أمورا جيدة! في الأثناء ارتقت الولايات المتحدة إلى رأس جميع القوائم حول البيئة".

وهي المرة الثانية التي يستشهد فيها ترامب بالتظاهرات التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر في فرنسا احتجاجا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، لدعم آرائه حول المناخ.

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في كانون الأول/ديسمبر أعلن ترامب أن بعض المحتجين رددوا "نريد ترامب!"، بدون أن يعطي أدلة على ذلك.

وفي حينه، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لقناة ""أل سي إي"، "لا نأخذ السياسات الأميركية الداخلية في الاعتبار ونود أن يكون الأمر مبتادلا".

وأضاف "أقول هذا لدونالد ترامب، كما يقوله أيضا الرئيس الفرنسي : أتركوا أمتنا وشأنها".