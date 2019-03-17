ترامب يسخر بتغريدة من سياسة ماكرون ويستشهد بالسترات الصفراء

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دبي - بواسطة محمد فارس مرة أخرى يغرد الرئيس الأميركي ترامب معلقاً على تظاهرات السترات الصفراء وساخراً من سياسات الرئيس الفرنسي ماكرون تجاه المناخ. ترامب أدعى أن الولايات المتحدة "ارتقت إلى رأس جميع القوائم حول البيئة"! © متوفر بواسطة Deutsche Welle Provided by Deutsche Welle
وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سهامه إلى فرنسا بعد أعمال حرق ونهب استهدفت العديد من المحلات التجارية على الشانزيليزيه، أشهر جادات باريس خلال يوم جديد من تظاهرات "السترات الصفراء"، موحياً بأن سياسة باريس حيال المناخ مسؤولة عما يحصل.
وسأل ترامب على تويتر "ماذا حقق اتفاق باريس حول المناخ لفرنسا؟" وهو المعروف بموقفه النافي للتغير المناخي رغم إجماع العلماء على ذلك منذ سنوات. وكتب ترامب مجيبا على سؤاله "بعد 18 أسبوعا من أعمال الشغب التي يقوم بها المحتجون من السترات الصفراء، لا أعتقد أنه حقق أمورا جيدة! في الأثناء ارتقت الولايات المتحدة إلى رأس جميع القوائم حول البيئة".
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وتعتبر هذه المرة الثانية التي يستشهد فيها ترامب بالتظاهرات التي بدأت في تشرين الثاني/ نوفمبر في فرنسا احتجاجا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، لدعم آرائه حول المناخ وارتفاع أسعار الوقود وخطط ضرائب تطال السيارات العاملة بمحركات الديزل. وفي كانون الأول/ ديسمبر أعلن ترامب أن بعض المحتجين رددوا "نريد ترامب!"، بدون أن يعطي أدلة على ذلك.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في ذلك الحين لقناة ""أل سي إي"، "لا نأخذ السياسات الأميركية الداخلية في الاعتبار ونود أن يكون الأمر متبادلا". وأضاف "أقول هذا لدونالد ترامب، كما يقول أيضا الرئيس الفرنسي : أتركوا أمتنا وشأنها".
ع.خ/هـ.د (ا ف ب)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.