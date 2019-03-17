الموجز
تلقى السناتور الأسترالي فريزر أنينغ إهانة خلال مؤتمر صحفي، بعد يوم من تعليقاته المثيرة للجدل حول الهجوم الإرهابي على مسجد في نيوزيلندا.
كان السناتور، الذي لديه تاريخ من التعليقات العنصرية، يتحدث عندما فاجأه فتى بهجوم ببيضة كسرها على رأسه، فاستدار الرجل سريعاً وشرع بضرب الفتى الذي هاجمه، ليتدخل الحضور لإبعاد الطرفين عن بعضهما لحين وصول الشرطة التي اعتقلت الفتى.
السناتور أنينغ كان قد أصدر بيانًا الجمعة يقول فيه إن "السبب الحقيقي لإراقة الدماء" في نيوزيلندا كان "برنامج الهجرة الذي سمح للمتعصبين المسلمين بالهجرة إلى نيوزيلندا"، وأنه أبرز "الخوف المتزايد داخلنا المجتمع ... من الوجود الإسلامي المتزايد ".
وأثارت تعليقاته الغضب في جميع أنحاء البلاد، واكتسب التماس عبر الإنترنت يدعو إلى عزله من البرلمان أكثر من 265000 توقيع في غضون 24 ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاب يكسر بيضة على رأس السيناتور الأسترالي فريزر أنينغ بعد تعليقاته المعادية للإسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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