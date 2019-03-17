كتب: محمد مجدي
أعرب المهندس آيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون تكنولوجيا المعلومات، عن سعادته بتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمجهودات التي عمل عليها داخل وزارة الصحة والسكان في إطار الميكنة، والمتابعة المستمرة لحجم الأعمال المبذولة في عددٍ من المجالات.
وقال آيسم، في أول تصريح له عقب إشادة الرئيس السيسي بمجهوداته لـ"الوطن": "شكرا سيادة الرئيس على تقديرك، ودعمك، وتشجيعك"، موضحا أنه يمكننا الآن أن نقول إن تمكين الشباب أصبح حقيقة على أرض الواقع.
وأكد أنهم يعملون على عدد من المشروعات...
كانت هذه تفاصيل خبر طلب الرئيس التصفيق له.. آيسم: "شكرا يا ريس.. تمكين الشباب بقى حقيقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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