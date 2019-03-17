وزيرة الصحة: خفضنا تكلفة علاج فيروس سى من 80 ألف لـ50 دولارا بمصر

كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان



أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تخفيض تكلفة الكورس العلاجى لمريض فيروس سي فى ثلاثة أشهر، من 80 ألف دولار، إلى 50 دولار داخل مصر، من خلال التقدم التكنولوجى، بواسطة 21 مصنع دواء مصرى يعملون لإنتاج علاج فيروس سي.

وقالت زايد، خلال كلمة لها بالجلسة الثانية لملتقى الشباب العربى والأفريقى والمنعقدة بعنوان "مستقبل البحث العلمى وخدمات الرعاية الصحية" بمدينة أسوان، إن وزارة الصحة المصرية حصلت على اعتماد دولى من منظمة الصحة العالمية لإنتاج كثير من الأدوية فى إحدى المصانع المصرية.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن من...