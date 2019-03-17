رئيس الوزراء ووزيرا السياحة والآثار يتناولون عصير القصب فى أسوان

كتبت ــ هند مختار

حرص الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، يرافقه الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، علي القيام بجولة تفقدية مساء أمس السبت، لعدد من المناطق الأثرية بأسوان عقب انتهاء احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي علي هامش ملتقي الشباب العربي الأفريقي.

وتناول رئيس الوزراء ووزيرا الآثار والسياحة عصير قصب علي هامش جولته التفقدية .

ويعقد الملتقى تحت رعاية الرئيس السيسي، في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"، وهو أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms) والتي تدور...