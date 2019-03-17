ترجمة: أحمد أبوعقيل
قالت متحدثة باسم الشرطة في نيوزيلندا إن قوات الأمن عثرت على عبوة ناسفة بمبنى ملحق بمطار دنيدن .
وأضافة أنه تم تمشيط المطار بالكامل بعد وصول بلاغ بوجود متفجرات بالقرب من المطار مساء اليوم، وكانت قوة الدفاع على علم بذلك.
وأشارت أن المعلومات ما تزال شحيحة، لكن تم العثور علي القنبلة في مبنى خارجي بمطار دنيدن.
وقالت أن مصدر بصحيفة أوتاجو ديلي تايمز قائلًا إن "حقيبة مريبة" شوهدت في مبنى ملاحة خارج المبنى، وعلى الفور تم اغلاق المطار وصرف العاملين الى منازلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مطار "دنيدن" بنيوزيلندا بعد العثور على عبوة ناسفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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