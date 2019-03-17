فاضل عكاري رئيسا لنقابة مهن النجارة وتوابعها

أجرت نقابة عمال مهن النجارة وتوابعها في لبنان الشمالي إنتخابات تكميلية لستة أعضاء جدد، في مقر اتحاد عمال ومستخدمي طرابلس والشمال، في حضور رئيسه النقيب شعبان بدرة، وبإشراف رئيس دائرة العمل مرعب شديد.

وقد فاز بالتزكية كل من فاضل عكاري، عزام الكوت، عماد أحمد العدس، الياس نسيب الياس، فواز محمد علي ومصطفى المواس.

بعدها، عقد المجلس التنفيذي اجتماعا تم خلاله توزيع المناصب بالتوافق :فاضل عكاري رئيسا، الياس الياس نائبا للرئيس، عزام الكوت أمينا للسر، مصطفى عكاري نائبا لأمين السر، نضال طبوله أمين الصندوق، فواز محمد محاسبا، أحمد العدس مفتشا، نزية مرعي نائبا للمفتش، محمد مراد أمينا للعلاقات العامة، خالدالزين مسؤولا للإعلام، طلال الشيخ علي ومصطفى المواس مستشاران.