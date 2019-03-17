كرم: ‏ليس الصياح الشعبوي التهديدي الا لتغطية الفساد المحاصصاتي

أكد أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "ليس الصياح الشعبوي التهديدي الا لتغطية الفساد المحاصصاتي ولتوسّع النفوذ الشخصي ولتجيير امكانيات الدولة للفريق التسلّطي .الجدّية بمحاربة الفساد تبدأ بمعالجة التهرّب الضريبي وضبط مرافق الدولة ووقف الفساد في الجمارك ومحاسبة المسؤولين عنه. فهنا الامتحان، وهنا يُكرم الصارخ او يُهان".

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