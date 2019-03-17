احتفال تأبيني للعالم اللبناني الكندي يوسف مروه في النبطية

أقامت بلدية النبطية والمنتدى اللبناني - الكندي احتفالا تأبينيا للعالم والباحث اللبناني - الكندي الدكتور يوسف مروه، في قاعة ثانوية الصباح الرسمية -النبطية، حضره ممثلون عن نواب المنطقة ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب، رئيس بلدية النبطية احمد كحيل ومدراء فروع في الجامعة اللبنانية والثانويات الرسمية والخاصة وعائلة الراحل وفاعليات.

وأكد رئيس الجامعة اللبنانية ايوب عاى انتمائه الى "بقعة من بقاع هذا الوطن تميزت علما وثقافة وتاريخا وحوت تراثا كبيرا من المقدرات والطاقات التي أصبحت عناوين كبيرة، ليس في لبنان فحسب بل في العالم كله، وتصدرت مراتع التقدير ونالت الإعجاب في ما انتجته وابتكرته من سبق علمي وبحثي، وكانت مبعث فخر واعتزاز لنا ولوطننا وأمتنا". وقال: "هذا هو الارث الذي يعتد به وهذه هي الثروة الحقيقة التي تتباهى الشعوب التي تطمع للرقي والريادة".

وفي الختام سلم رئيس الجامعة ورئيس البلدية وممثلو النواب درعا تقديرية لعائلة الراحل.