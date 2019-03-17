أبي اللمع طالب التفتيش المركزي بالتوسع بالتحقيق في المخالفات بالجمارك

طالب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد إدي أبي اللمع في تصريح على مواقع التواصل "التفتيش المركزي بالتوسع بالتحقيق في المخالفات في الجمارك من خلال التحقيق مع كافة أعضاء المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام".

كما طالب المدعي العام المالي والقاضية غادة عون بالتحرك السريع ورفع السرية المصرفية عن كافة المسؤولين في الجمارك وأقاربهم.