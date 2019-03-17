جمعية الصناعيين: مؤتمر للاعلان عن حالة طوارئ صناعية في 27 الجاري

عقد مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة الدكتور فادي الجميل اجتماعا طارئا في حضور النواب الصناعيين: شوقي دكاش، نزيه نجم، هاغوب ترزيان، محمد سليمان، طارق المرعبي، فؤاد مخزومي ممثلا بالسيد أنطوان حبيب، تم خلاله البحث في ما آلت اليه الأوضاع الصناعية في ظل التأخر في تنفيذ مطالب الصناعيين والذي انعكس تراجعا غير مقبول في حجم الاعمال أكان على الصعيد المحلي او من خلال الصادرات.

وبعد مناقشات مطوّلة قرر المجتمعون عقد مؤتمر صحافي للإعلان عن حالة طوارئ صناعية وذلك يوم الأربعاء الواقع فيه 27 الجاري كما تقرر تشكيل لجنة من النواب الصناعيين ومن أعضاء مجلس الإدارة لتحديد أولوية مطالب الصناعيين، على ان يتم عرضها خلال المؤتمر.

وفي المناسبة، تحدث الجميل فتوجه بالشكر الى النواب الذين حضروا الاجتماع وابدوا اهتماما وجدية بالملف الصناعي. واعتبر ان هذا الاجتماع في غاية الأهمية لأنه يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون البناء، آملا في أن تساهم مساندة النواب الصناعيين للجمعية الى تحقيق مطالب القطاع بما يؤدي الى نموه ونهوضه.

واعتبر الجميل "ان المطلوب اليوم تضافر كل الجهود خصوصا من قبل المعنيين بالقطاع الصناعي وهنا لا بد من التنوية بالمبادرات والمواقف والخطوات والمساندة التي يقدمها وزير الصناعة وائل أبو فاعور لدعم القضية الصناعية".