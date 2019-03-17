وزير المال البريطاني: من غير المؤكد تنظيم تصويت ثالث على بريكست

أكد وزير المال البريطاني فيليب هاموند، في حديث لقناة "بي بي سي" أنه "من غير المؤكد تنظيم عملية تصويت لمرة ثالثة على اتفاق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي "بريكست" في حال لم تحظ رئيسة الوزراء تيريزا ماي بدعم كاف،" مشيراً إلى "أننا لن نعرض اتفاقا جديدا إلا إذا تأكدنا أن عددا كافيا من زملائنا ومن الحزب الوحدوي الإيرلندي الشمالي مستعدون لدعمه لتمريره في البرلمان".
وكان مجلس العموم البريطاني "البرلمان" قد صوت لصالح تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ثلاثة أشهر، وذلك قبل 15 يوما فقط من الموعد المحدد للخروج والذي كان 29 آذار الحالي.
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