الرئيس اليمني: إيران استخدمت الحوثيين لخلق "حزب الله" جديد بجوار السعودية

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن "الحرب فرضتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على الشعب اليمني خدمة لمصلحة إيران في المنطقة، والتي تستخدمهم كأدوات لزعزعة أمن واستقرار الأشقاء في دول الجوار"، مشيراً إلى أن "حكومة إيران كانت تسعى لإنشاء حزب الله جديد على الحدود مع السعودية لتنفيذ مآربها".
وخلال اجتماع ترأسه لهيئة مستشاريه، لفت هادي إلى أن "أهدافنا واضحة ومسارنا محدد من خلال التوافق الوطني ومرجعيات السلام المرتكزة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، وصولا إلى إنهاء الانقلاب وتداعياته والانتصار لخيارات شعبنا اليمني".
وشدد الرئيس اليمني على تفهم الحكومة اليمنية "حجم المعاناة والصعوبات التي تواجه الشعب، سواء في المناطق المحررة أو التي لاتزال تحت سيطرة الحوثيين".
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