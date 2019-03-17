"بوكليت".. التعليم تنشر نموذجين لامتحانات الثانوية العامة 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

طرحت وزارة التربية والتعليم، نموذجين تدريبيين للمواد التي تدرس باللغة العربية، ومواد التراجم لطلبة الشهادة الثانوية العامة، على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأحد، قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إن هذا استكمال للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم بكل ‏أجهزتها وقطاعاتها؛ للإعداد لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة ‏الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019‏.

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وأضاف حجازي أن النموذجين الأول والثاني جرى إعدادهما في ضوء ‏مواصفات الورقة الامتحانية التي يعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم ‏التربوي، من حيث عدد الأسئلة وأنواعها بكل مادة. ‏

ووجه حجازي رسالة لطلاب وطالبات الثانوية العامة حثهم فيها على ‏ضرورة التدريب على حل أسئلة اختبارات النموذجين الأول الثاني الذين جرى رفعهما ‏على موقع الوزارة، اليوم، في كل المواد الدراسية طبقًا لكل شعبة من شعب الثانوية ‏العامة، واعتبارهما تدريبًا جيدًا يؤهلهم لخوض امتحانات الدور الأول، متمنيًا ‏للطلاب النجاح والتفوق في امتحانات هذا العام.‏

جدير بالذكر أن امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام ‏الدراسي الحالي 2018/2019 سيُعقد اعتبارًا من يوم السبت ‏الموافق 8/6/2019، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3/7/2019.‏

