"حصل وإنا لله وإنا إليه راجعون".. محمود نظمي يعترف بقتل طفليه في ميت سلسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

اعترف محمود نظمي السيد، المتهم بقتل نجليه محمد وريان في القضية المعروفة إعلاميا بقضية بـ"طفلي ميت سلسيل" بارتكاب واقعة القتل، وإلقاء نجليه من أعلى كوبري فارسكور.

وكانت بدأت عصر اليوم الأحد، جلسة محاكمة محمود نظمي السيد، المتهم بقتل طفليه "ريان ومحمد" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفلي ميت سلسيل"، في محافظة الدقهلية.

ويواجه "محمود" اتهامات بقتل طفليه أول أيام عيد الأضحى الماضي، بإلقائهما في نهر النيل من أعلي كوبري فارسكور في محافظة دمياط، والادعاء أنهما تعرضا للاختطاف.

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وحضر المتهم من حبسه وسط إجراءات أمنية مشددة، وبدأت هيئة المحكمة في تلاوة الاتهامات على المتهم، ومنها القتل العمد وادعاء اختطاف نجليه.

وفور إنتهاء المحكمة من تلاوة الاتهامات وجه رئيس المحكمة السؤال للمتهم عما إذا ارتكب الواقعة ليرد المتهم "أيوة حصل يا افندم وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتواصل هيئة المحكمة، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، والمستشار هيثم الضو، والمستشار يحيى صادق، وبحضور عمرو الششتاوي، ومحمود محمد سوقي، وكيلا النائب العام، وأمانة سر أحمد الحنفي، سماع مرافعة عبد الستار جاد، محامي المتهم، والذي شكك في اعتراف موكله الذي أدلى به أمام هيئة المحكمة، بداعي تعرضه للضغط النفسي.