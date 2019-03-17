"ملناش غير بعضنا".. السيسي: "محتاجين نتعاون مع كل الدول الأفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن بعض الدول الأفريقية مشهورة بامتلاكها رؤوس الماشية، مشيرًا إلى أن بعض دول العالم بنت اقتصادها على صناعة اللحوم، وحققت نموًا اقتصاديًا وازدهارًا كبيرًا بهذه الصناعة فقط، فلماذا لا نكرر التجربة؟

جاء هذا خلال مشاركته بالمائدة المستديرة "التكامل العربي الأفريقي"، ضمن فعاليات الملتقى العربي الأفريقي، المنعقد بمدينة أسوان، بحضور الرئيس السيسي.

وأضاف الرئيس أن مشكلتنا تتمثل في أن مثل هذا الطرح يحتاج حجمًا هائلًا من الأموال بالإضافة إلى الجرأة: "علشان أقول تعالى نعمل مليون فدان في أي دولة، هتسألني على الأموال".

وتابع أن صاحب الأموال يكون حريصًا عليها ولن يدخل استثمارًا في أي دولة إلا إذا ضمن حالة الاستقرار، مشيرًا إلى أن متوسط التكلفة للمليون فدان لا تقل عن 100 مليار جنيه: "أنا بقول عن تجربة مصرية ممكن يكون متوفر معها بنية أساسية، لكن لو فيه منطقة ليس لها بنية أساسية المشروع مش هيتنفذ".

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وأكد الرئيس أن القارة الأفريقية تمتلك الكثير من الفرص، ولكن لا يمكن أن تترجم لمشروعات مشتركة تحقق ربحًا للجميع.

وقال إن هناك الكثير من جهات التمويل، والمؤسسات الدولية مستعدة لتمويل أي مشروع مضمون نجاحه، ولكن السؤال يكون عن التكلفة: "الناس دي بتحسب المخاطر، وبترفع التكلفة بناء عليها، يعني لو بيدي دولة مستقرة اقتصاديًا وأمنيًا بفايدة 3%، هتدي الدولة غير المستقرة بفايدة تصل لـ 9%".

وقال: "بناء على ذلك، لا بد من التكامل بين الدول العربية والأفريقية: إحنا ملناش غير بعضنا، محتاجين نتعاون مع كل الدول الأفريقية اللي ممكن تدر علينا إحنا الاثنين مكسب، إحنا بنتكلم في أرقام ضخمة، ممكن تمولها بعض الدول في المنطقة مثل أشقائنا في الخليج".

وأكد: "معًا نستطيع التحرك في مسار للتعاون، وإذا نجحنا في مشروع يمكننا البدء في مشروع ثاني وثالث ورابع، ولا بد أن نضع أيدينا معًا ونتعاون ونعمر: "بس نخلي بالنا إن الواقع بيقول إن فيه مشروعات مش بتكمل، وأحد أسباب ذلك عدم الاستقرار السياسي، زي مانكون وقعنا بروتوكول مع دولة مستقرة وبعدها حصلت مشكلة وقفت استكمال المشروع، لازم نحط إيدينا في إيد بعض، ونبني ونعمل، يارب يكون معايا ونحاول نبني ونعمر".