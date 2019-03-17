محافظة الجيزة تستعد لقرعة كأس الأمم الأفريقية بمنطقة الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

تكثف محافظة الجيزة من استعداداتها لقرعة كأس الأمم الأفريقية التي ستجرى يوم 12 أبريل المقبل بمنطقة الأهرامات الأثرية بجوار تمثال أبو الهول؛ وذلك بحضور العديد من الوفود الأفريقية والدولية المشاركة بالحدث.

وقال محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد- فى تصريحات له اليوم الأحد- إنه جار الانتهاء من أعمال تجميل الطرق المؤدية للمنطقة الأثرية ودعمها بالزهور ولافتات الترحيب بالزوار والمشاركين فى ذلك الحدث الكبير، مشيرا إلى أن كافة المناطق الأثرية بالمحافظة ستظهر بأزهى صورها خلال فعاليات كأس الأمم الأفريقية لاستقبال الوفود السياحية للدول المشاركة فى البطولة.

Advertisements

ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستمرار فى رفع كفاءة الأماكن المحيطة بالمناطق الأثرية وتجميلها، وصيانة الطرق، والشوارع المؤدية لها، مؤكدا على رئيس هيئة النظافة والتجميل العمل على مدار 24 ساعة؛ لرفع كفاءة النظافة والتجميل، والمساحات الخضراء بالطرق الرئيسية، وعدم السماح بوجود أي مخلفات، والاستمرار في تجريد الطرق الرئيسية.

وأوضح أنه جارى تطوير شارع الأهرام بالكامل- نظرا لكونه يعد أحد المداخل الرئيسية للمنطقة الأثرية- بدءا من منطقة نصر الدين، وحتى شارع مشعل، ومرورا بميدان الرماية، لافتا إلى أنه جاري تركيب انترلوك على جانبى الطريق بشارع الأهرام؛ للتسهيل على المشاه، وترميم الأرصفة، ودهان البلدورات، إضافة إلى التأكد من كفاءة أعمدة الإنارة بالكامل، وصيانة ما يلزم منها.

وفى هذا السياق، تفقد راشد الأعمال الجاري تنفيذها بعدد من القطاعات بالمحافظة بأحياء الدقى، والهرم؛ لمتابعة أعمال التجميل الجاري تنفيذها بالشوارع الرئيسية، وذلك بمرافقة السكرتير العام اللواء محمد رأفت، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة أيمن عتريس.​