محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عمارة وأسامة عبدالكريم:

كشف مصطفى سلطان، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشئون المالية، عن حقيقة إقالته من منصبه بقرار من الفريق كامل الوزير وزير النقل.

وقال سلطان لمصراوي، الأحد: "محدش بلغني وأنا في إجازة مرضي لمدة أسبوع تبدأ من اليوم".

وتداولت أنباء عن قرار للفريق كامل الوزير، وزير النقل، بإقالة مصطفى سلطان، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشئون المالية، من منصبه، لتقصيره في العمل. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لنائب رئيس "السكك الحديدية" على أنباء إقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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