إسكان النواب: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ستراعى البعد الاجتماعى للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي، أنه بعد الإنجاز الذى حققه البرلمان بموافقته النهائية على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وخروجه للنور، أصبح ينتظر صدور لائحته التنفيذية حتى يمكن وضع القانون موضع التنفيذ على أرض الواقع، والتى ستتضمن العديد من الإيجابيات التي تصب فى صالح المواطنين.

وأضاف والي - في بيان اليوم الأحد - أن اللائحة التنفيذية ستبرز فلسفة تنفيذ القانون وستراعى تماماً البعد الاجتماعى للمواطنين بالقرى والنجوع، والتأكد من حساب قيمة المخالفة بكل دقة لكى لا يضار أي مواطن عند البدء في تقنين الأوضاع، لافتا إلى أن بنود القانون منحت الحكومة فترة 3 أشهر، عقب نشره، لوضع اللائحة التنفيذية.

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وقال رئيس لجنة الإسكان" إن قانون التصالح وضع حلولا قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء وكذلك حلول سريعة لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة، وذلك دون الإضرار بوجه مصر الحضاري والتعدي على التراث المعماري والأثري في الوقت الذي أصبحت مخالفات البناء ظاهرة منتشرة بها".

وأضاف إنه يوجد أبراج سكنية مخالفة يتم التربح من وراء وحداتها السكنية، مؤكدا أنه في هذه الحالة إن لم تكن المخالفات تشكل خطراً على المبنى يتم سداد القيمة المالية للغرامة للتصالح ثم يتم تقنين وضع المخالفة.

وأوضح والي أن القانون نص على التصالح مع المباني المخالفة التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبت إقامتها قبل العمل به، ولكن بشرط ألا تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم أو متجاوزة لقيود الارتفاع المقررة في قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو المتعلقة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 أو البناء على الأراضي التي تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة أو البناء على الأراضي الزراعية، وغيرها وذلك لمدة مؤقتة تعود بعدها الأمور إلى ما كانت عليه في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.​