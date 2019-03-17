مؤسس شركة "باناسيا": يجب دعم الابتكار بالبحث العلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أكد الدكتور مينا بخيت مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "باناسيا"، أن الابتكار وحده غير كافي، ويجب أن يكون مدعوما ببحث علمي قوي، كما يجب أن يكون لدينا مخرجات لنحول هذا البحث إلى تكنولوجيا جديدة وفعالة، والتي تعد النواة التي سنؤسس بها الشركات الناشئة التي سنجمع من خلالها رؤوس أموال واستثمارات لتحويل التكنولوجيا إلى خدمة يستفيد منها المجتمع والاقتصاد.

وقال بخيت" استطعنا من خلال شركة (باناسيا) من مساعدة أكثر من 240 باحثا وأكاديميا وعالما ورائد أعمال لتأسيس شركات تعتمد على البحث العلمي، في مجالات لها علاقة بالرعاية الصحية، والصحة الرقمية".

وأشار إلى أن "مصر كانت ثاني أكبر دولة على مستوى العالم في البحث العلمي العام الماضي، ولدينا نحو 200 براءة اختراع سنويا، ولكن قدرة القائم على البحث لتحويله إلى منتج محدودة للغاية، ولا نملك رفاهية إجراء البحث العلمي إلا للضرورة".

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وتابع" إن الشركات التكنولوجية تحتاج إلى وقت كبير أثناء مرحلة البحث والتطوير لتنفيذ منتج، والحصول على عائد من استثماره، لافتا إلى أن (الاستثمار المخاطر) لعب دورا كبيرا في القطاع التكنولوجي، وهو نوع مهم نحتاجه في عدة شركات، حيث إن هناك أمثلة له في القطاع الصحي، فلقد ساعد عدد كبير من الشركات في تخطي مبلغ الـ 32 مليار دولار، وهذا 3 أضعاف ما كانت عليه منذ 3 سنوات".

وأكد أن تكريم الرئيس السيسي له خلال مؤتمر الشباب في نسخته الأولى في شرم الشيخ، كان بمثابة حافز ومسؤولية على كاهله للعمل بشكل أفضل لصالح مصر، ومحاولة فهم السوق المصري بشكل أفضل.

وقال بخيت إن شركة (باناسيا) تعد أول شركة لاستثمار رأس المال في الشرق الأوسط وأفريقيا، بحجم استثمار مبدئي 40 مليون دولار، والهدف منها إتاحة الفرصة للباحثين الراغبين في تحويل أفكارهم لمنتجات طبية في المجال الصحي، بالتعاون مع مجموعة من شركات الاستثمار والجهات الدولية.​