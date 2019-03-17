موسكو تعلن دعم الشعب السوداني وقيادته لتجاوز تلك المرحلة

أكد مبعوث الرئيس الروسي، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، على أن بلاده ستقف إلى جانب الشعب السوداني وقيادته لتجاوز تلك المرحلة.

جاء ذلك خلال لقاء بين النائب الأول للرئيس السوداني ووزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف، مع مبعوث الرئيس الروسي اليوم الأحد بالقصر الجمهوري بالخرطوم، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وأكد مبعوث الرئيس الروسي -في تصريحات صحفية عقب اللقاء- الإرادة السياسية القوية لبلاده لتعزيز علاقاتها مع السودان، خاصة في المجالات

الاقتصادية والسياسية والعسكرية.وقال إن لقاءه بالنائب الأول للرئيس السوداني بحث سبل تمتين التنسيق السياسي بين البلدين على المستوى الدولي، والعمل معا لتطوير مستوى التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري.. مضيفا أن بلاده ستعمل على تعزيز القدرات الدفاعية للسودان، مشيرا إلى مساهمتها في تدريب الكوادر العسكرية بجانب الكوادر المدنية المهنية.وأكد المبعوث الروسي موقف بلاده الداعم للسودان لتجاوز المرحلة الحالية، قائلا: "إن بلاده انطلاقا من الصداقة التي تجمعها بالسودانستقف إلى جانب الشعب السوداني وقيادته ممثلة في الرئيس عمر البشير لتجاوز تلك المرحلة".. مؤكدا ثقته في قدرة القيادات السودانية على تجاوز المصاعب الاقتصادية التي تمر بها بلادهم.من جانبه، أكد وزير الدولة بالخارجية السودانية أسامة فيصل، أهمية الزيارة الحالية التي يقوم بها الوفد الروسي للبلاد، منوهًا بأنها تمثل فرصة مهمة للتشاور بين البلدين في عدد من الملفات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وقال فيصل إن وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديرى محمد أحمد، سيقوم بزيارة لروسيا في أبريل المقبل، لحضور الملتقى الروسي العربي، وستعقد خلال الزيارة مشاورات مع القيادات ووزارة الخارجية الروسية حول عدد من الملفات التي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.