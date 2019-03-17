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بابا الفاتيكان عن هجوم نيوزيلندا: ابتلاء للإنسانية

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 شدد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان على أن ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة (كرايست تشيرش) بنيوزيلندا يوم الجمعة الماضي، هم إضافة إلى آلام الحروب والنزاعات التي لا تتوقف عن ابتلاء الإنسانية.

 

 

جاء ذلك أثناء صلاة البابا فرانسيس اليوم الأحد في ساحة القديس بطرس من أجل ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين بنيوزيلندا، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية.
يذكر أن منفذ الهجوم الإرهابي

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هو مواطن يميني متطرف أسترالي الجنسية، ويبلغ من العمر 28 عاما، وكان قد مثل أمس السبت أمام محكمة (كرايست تشيرش)، وتم تحديد 5 أبريل المقبل لاستئناف محاكمته أمام المحكمة العليا.. فيما كان الهجوم قد أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المصلين.

 

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