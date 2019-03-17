بابا الفاتيكان عن هجوم نيوزيلندا: ابتلاء للإنسانية

شدد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان على أن ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة (كرايست تشيرش) بنيوزيلندا يوم الجمعة الماضي، هم إضافة إلى آلام الحروب والنزاعات التي لا تتوقف عن ابتلاء الإنسانية.
جاء ذلك أثناء صلاة البابا فرانسيس اليوم الأحد في ساحة القديس بطرس من أجل ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين بنيوزيلندا، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية.
يذكر أن منفذ الهجوم الإرهابي
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