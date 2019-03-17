زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب اليونان

ضرب زلزال بلغت شدته الأولية 4.5 درجة على مقياس ريختر جزيرة "زاكينثوس" الواقعة غربي اليونان، دون ورود أي تقارير عن وقوع أضرار. وأفاد معهد آثينا للدراسات الجيوديناميكية -حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية- بأن الزلزال وقع في تمام الساعة 1:49 بعد ظهر اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، مضيفا أن مركز الزلزال وقع على بعد 16 كيلومترا شرقي زاكينثوس وكان على عمق

تجدر الإشارة إلى أن اليونان تقع في منطقة معرضة للزلازل، وغالبا ما تحدث فيها هزات أرضية بنفس الشدة.

وكانت جزيرة زاكينثوس قد ضربها زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر في 26 من أكتوبر الماضي، تبعه عشرات الهزات الارتدادية التي بلغت قوتها 4.0 درجات على الأقل. بأن الزلزال وقع في تمام الساعة 1:49 بعد ظهر اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، مضيفا أن مركز الزلزال وقع على بعد 16 كيلومترا شرقي زاكينثوس وكان على عمق23.2 كيلومتر.تجدر الإشارة إلى أن اليونان تقع في منطقة معرضة للزلازل، وغالبا ما تحدث فيها هزات أرضية بنفس الشدة.وكانت جزيرة زاكينثوس قد ضربها زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر في 26 من أكتوبر الماضي، تبعه عشرات الهزات الارتدادية التي بلغت قوتها 4.0 درجات على الأقل.

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