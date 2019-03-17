تفسير معنى إشارة الإرهابي المنفذ لهجوم نيوزيلندا

وقف "برينتون تارانت" المتهم في الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا أمام القضاء أمس الجمعة لتتم محاكمته بعد أن أسفرت عمليته عن مقتل 50 شخصًا.

لفت تارانت الأنظار إليه أثناء محاكمته وأشار

بأصابعه إشارة معينة تكهن البعض بأنها من الممكن أن تكون إشارة لبدء أمر ما مخطط له.

أما عن وصف الإشارة فاعتمد فيها تارانت

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على تشكيل حلقة بإصبعي السبابة والإبهام مع مد الأصابع الثلاثة الباقية بشكل متطاول، وهي إشارة تستخدمها جماعة عنصرية.

ترمز الإشارة إلى أن كل شيء على ما يرام في قاموس الجماعة العنصرية التي تؤمن بتفوق العرق الأبيض والتي تم تأسيسها عام 1865.