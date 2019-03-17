مباحثات إماراتية أفغانية بشأن جهود دعم الإعمار في أفغانستان

أجرى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، مباحثات مع الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، أوجه التعاون بين البلدين في كافة المجالات، وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فيما يتعلق بالجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف، إضافة إلى جهود دعم الإعمار والتنمية والسلام في أفغانستان.

وأكد بن زايد- خلال اللقاء- أن الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تولي اهتماما بالغا بدعم الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى مساندة الشعب الأفغاني لتجاوز التحديات

التي يواجهها وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في بلاده، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.وأشار إلى حرص بلاده على مواصلة دعمها للجوانب الإنسانية والتنموية التي ترتقي بمستوى مختلف الخدمات المقدمة للشعب الأفغاني والقطاعات الحيوية التي تعد ركائز أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.من جهته، أعرب الرئيس الأفغاني عن سعادته بزيارة الإمارات، مثمنا الجهود والمساعي التي تبذلها الإمارات في دعم الشعب الأفغاني من خلال مبادراتها وبرامجها التنموية المتنوعة التي تنفذها في مختلف مناطقأفغانستان.‌‌‌‌‌ وأكد الجانبان- في ختام لقائهما- سعيهما إلى تنمية العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون الذي يخدم مصالحهما المشتركة، ويسهم في جهود تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة، مشيرين إلى أهمية مضاعفة جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والأمان وترسيخ قيم التسامح والحوار والتعايش المشترك بين مختلف شعوب العالم.وشهد ولي عهد أبوظبي والرئيس الأفغاني- عقب اللقاء- توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية والرياضية، إضافة إلى قطاعات الطاقة والتعدين والزراعة، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.وشملت مذكرات التفاهم التي وقعها الجانبان أربع مذكرات في مجالات التعليم والتعدين والطاقة والرياضة، ومذكرة تفاهم في المجالات الثقافية، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الزراعة.