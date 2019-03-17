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أمير الكويت يتلقى دعوة من رئيس أذربيجان للمشاركة في قمة حركة عدم الانحياز

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 تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، رسالة خطية من رئيس أذربيجان إلهام علييف؛ لدعوته للمشاركة في القمة الـ18

لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز.

وقام بتسليم الرسالة إلى وزير شئون الديوان الأميري الشيخ علي

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جراح الصباح، المستشار بسفارة أذربيجان لدى الكويت ودادي حسنوف.
جدير بالذكر أن القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز ستعقد في العاصمة الأذرية باكو في شهر أكتوبر القادم.
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