مقتل4 إرهابيين بنيران القوات العراقية في ديالي

قتل أربعة إرهابيين، اليوم الأحد في عملية نوعية نفذتها القوات العراقية في ناحية "مندلي" شرق بعقوبة، بمحافظة ديالي.

وصرح مصدر أمني عراقي - في تصريح بثته

الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - اليوم الأحد بأن قوة مشتركة من الاستخبارات، ومكافحة الإرهاب في ديالى نجحتفي التوغل إلى عمق منطقة "قزلاق" بأطراف ناحية مندلي - شرق بعقوبة، حيث اشتبكت مع خلية مسلحة، وتمكنت من قتل أربعة إرهابيين.وأشار إلى أن عناصر الخلية كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية في ديالي.