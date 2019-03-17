مقتل4 إرهابيين بنيران القوات العراقية في ديالي

قتل أربعة إرهابيين، اليوم الأحد في عملية نوعية نفذتها القوات العراقية في ناحية "مندلي" شرق بعقوبة، بمحافظة ديالي.
وصرح مصدر أمني عراقي - في تصريح بثتهالوكالة الوطنية العراقية للأنباء - اليوم الأحد بأن قوة مشتركة من الاستخبارات، ومكافحة الإرهاب في ديالى نجحت
في التوغل إلى عمق منطقة "قزلاق" بأطراف ناحية مندلي - شرق بعقوبة، حيث اشتبكت مع خلية مسلحة، وتمكنت من قتل أربعة إرهابيين.
وأشار إلى أن عناصر الخلية كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية في ديالي.
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