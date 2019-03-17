مصرع وإصابة 104 أشخاص وفقدان 69 آخرين في سيول إندونيسيا

أكدت السلطات الإندونيسية اليوم الأحد أن حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت مناطق عدة بالقرب من مدينة جايابورا عاصمة مقاطعة بابوا شرقي البلاد بلغت حتى الآن 104 قتلى ومصابين فيما لا يزال 69 آخرون مفقودين.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية عن المتحدث باسم شرطة مقاطعة بابوا أحمد كمال

قوله إن حصيلة القتلى ارتفعت اليوم إلى 61 شخصا فيما أصيب 43 آخرون وما زال 69 في عداد المفقودين.وأضاف أن حوالي 1000 شخص تم إجلاؤهم إلى مناطق مرتفعة عقب السيول ويقيمون في مخيمات أقيمت لهم في عدةمناطق آمنة.وأدت السيول التي نجمت عن أمطار غزيرة هطلت أمس السبت إلى تدمير 350 منزلا وثلاثة جسور و8 مدارس، وكنيستين ومسجد وسوق بالإضافة إلى منظومة الصرف الصحي وعدد آخر من المباني.وتقع مقاطعة بابوا الإندونيسية في النصف الغربي من جزيرة غينيا الجديدة ثاني كبرى جزر العالم والواقعة في جنوب غرب المحيط الهادئ، وتمثل بقية الجزيرة معظم مساحة دولة بابوا غينيا الجديدة.