مشاورات روسية أميركية حول فنزويلا

كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أنه ستجري مناقشات مع المبعوث الأميركي الخاص إلى فنزويلا اليوت أبرامز، في روما يوم 19 مارس الجاري، طبقاً لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الأحد.

وأكد ريابكوف أن روسيا ستعرب عن رفضها للتدخل المسلح في فنزويلا من قبل واشنطن.

وأشار ريابكوف إلى أنه "ستجرى المشاورات بتاريخ 19 مارس، في غضون يوم واحد. لدينا سلسلة كاملة من المواضيع التي سنطرحها على الجانب الأميركي، من بينها عدم قبول التدخل المسلح من جانب الولايات المتحدة، وعدم قبول أشكال الضغط الأخرى على السلطات الشرعية في كراكاس".

وأضاف نائب الوزير الروسي: "بطبيعة الحال، سوف تثار أيضاً مسألة الضغط على الشركات الروسية لممارسة الأنشطة الاقتصادية مع الشركاء الفنزويليين".