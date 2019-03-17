الأردن يرفض قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق "باب الرحمة" في الأقصى

أعلن الأردن، اليوم الأحد، رفضه قرار محكمة إسرائيلية إغلاق مبنى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً أن إدارة أوقاف القدس هي "صاحبة الاختصاص الحصري" في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى.

وقالت وزارة الخارجية الأردني، في بيان، إن "الأردن يرفض ويدين قرار محكمة إسرائيلية إغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك".

وأوضحت أن "القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف هي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنها لا تخضع للاختصاص القضائي الإسرائيلي".

وأكدت الوزارة أن "مبنى باب الرحمة يعتبر جزءاً أصيلاً من المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونماً، وأن إدارة أوقاف القدس هي السلطة صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى وفقاً للقانون الدولي".

ودعت الوزارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى "إلغاء هذا القرار"، وحمّلتها "كامل المسؤولية عن تبعاته الخطيرة، وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك"، معبرة عن رفضها "أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم".

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وأمرت محكمة، في وقت اليوم الأحد، بإغلاق مبنى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد أسابيع من التوتر بين سلطات الاحتلال ودائرة الأوقاف الإسلامية بشأن هذا الملف.

وقالت المحكمة، في حكمها الذي وزع في بيان اليوم، "إن المبنى في باب الرحمة والمعروف باسم (الباب الذهبي) في مجمع المسجد الأقصى، يجب أن يبقى مغلقاً طالماً المسألة لا تزال بأيدي القضاء".

وأمهلت محكمة الاحتلال دائرة الأوقاف مدة ستين يوماً للرد على هذا القرار.

ويتولى الأردن مسؤولية الأماكن الدينية الإسلامية في القدس الشرقية. ويقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967.