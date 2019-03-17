كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوجل" تنفي اتهامات دونالد ترامب بالعمل مع الجيش الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت شركة "جوجل"، اتهامات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمساعدة الجيش الصيني.

وقال متحدث باسم الشركة، كما نقلت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال": "نحن لا نعمل مع الجيش الصيني. نحن نعمل مع الحكومة الأمريكية، بما في ذلك وزارة الدفاع، في العديد من المجالات، بما في ذلك؛ الأمن السيبراني والتجنيد والرعاية الصحية".

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جاء هذا التعليق، بعد أن اتهم دونالد ترامب عملاق التكنولوجيا بفائدة الصين بدلاً من الولايات المتحدة. وقال على "تويتر"، يوم السبت: "جوجل تساعد الصين وجيشها.. ولكن ليس الولايات المتحدة. الرهيب! والخبر السار هو أنهم ساعدوا هيلاري كلينتون المقوسة، وليس ترامب ...".

وفي شهادته أمام الكونجرس، يوم الأربعاء، صرح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، أن عمليات جوجل في الصين تساعد بشكل غير مباشر على تقدم الجيش الصيني".

وكان قد زعم الرئيس الأمريكي وكبار مسؤولي الدفاع، أن الجيش الصيني يستفيد من العمل الذي تقوم به "جوجل" في الصين. وفي العام الماضي، أطلق ترامب حربًا تجارية واسعة النطاق ضد بكين ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى السرقة المزعومة للملكية الفكرية الأمريكية.