كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جزيرة يونانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خبراء جيولوجيون يونانيون، إن زلزالا بلغت قوته الأولية 4.5 درجة ضرب جزيرة زاكينثوس الغربية، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار.

وأفاد معهد أثينا للديناميكا الجيولوجية، أن الزلزال ضرب الساعة 1:49 مساءً. (1149 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، وكان مركز الزلزال على بعد 16 كيلومترًا (10 أميال) شرق زاكينثوس، وكان العمق 23.2 كيلومترًا (14.4 ميلاً).

تقع اليونان في منطقة معرضة للزلازل وتتكرر الهزات بهذا المقدار. وضرب زاكينثوس زلزال بلغت قوته 6.4 درجة في 26 أكتوبر الماضي، تلاه العشرات من الهزات الارتدادية التي بلغت قوتها 4.0 درجة على الأقل.