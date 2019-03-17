كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الهندي يؤكد نشر الغواصات النووية وسط الصراع مع باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة الدفاع الهندية، في بيان لها اليوم الأحد، أن الوحدات القتالية الرئيسية في البحرية الهندية بما في ذلك؛ المجموعة القتالية التي تقودها حاملة الطائرات INS Vikramaditya والغواصات النووية، وعشرات من السفن والغواصات والطائرات الأخرى"، قد تحولت بسرعة من التدريبات إلى نشر العمليات مع تصاعد التوترات بين نيودلهي وإسلام أباد.

وأضاف البيان: "صدرت أيضًا رسالة واضحة وحازمة بشأن الموقف التشغيلي للبحرية الهندية لمنع وردع وهزيمة أي مشروع من جانب باكستان في المجال البحري خلال المؤتمر الصحفي ثلاثي الخدمات في 28 فبراير".

وقالت وكالة "سبوتنيك"، إن وزارة الدفاع لم توضح أي "غواصات نووية" تم نشرها، على الرغم من أن البحرية الهندية لديها حاليًا نوعان من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، بما في ذلك غواصة هجومية من طراز شقرا (أكولا الثاني) مستأجرة من روسيا، وغواصة إنس أريانت، وهي غواصة صاروخية باليستية هندية الصنع قادرة على إطلاق ما يصل إلى 12 صاروخًا باليستيًا نوويًا أطلق من الغواصات. والبحرية لديها أيضا نحو 14 غواصة ديزل كهربائية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت المصادر التي تحدثت إلى "رويترز"، أن الهند وباكستان هددتا بإسقاط الصواريخ النووية على بعضهما البعض خلال الأزمة، وأن تدخل المسؤولين الأمريكيين فقط هو الذي ساعد في نزع فتيل ما قد تحول إلى صراع أكثر دموية.