كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأردنية تنفي تسلل أشخاص عبر حدودها إلى إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سفيان القضاة تسلل أشخاص عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل.

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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا، عن القضاة في بيان اليوم الأحد، أن "أفراداً تابعين لجهاز الدفاع المدني عبروا الحدود الدولية بالخطأ أثناء تأديتهم للواجب بحثاً عن غريق محتمل في منطقة غور الصافي جراء الأمطار التي هطلت أمس، وقد عادوا فوراً إلى الأراضي الأردنية".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت اعتقال أردنيين اثنين، اليوم الأحد، حاولا التسلل إلى إسرائيل، بالقرب من البحر الميت.