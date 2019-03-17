كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء المجر يصارع الاتحاد الأوروبي مع تزايد مخاوف الفساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير لوسائل الإعلام، أنه في الوقت الذي تبدو فيه نزاعات رئيس الوزراء المجري مع الاتحاد الأوروبي متجهة إلى نقطة الانهيار، تتزايد الدعوات لمزيد من التدقيق في إنفاق حكومته على أموال الكتلة - الاتحاد الأوروبي.

وجمع أحد نواب المعارضة في المجر أكثر من 470 ألف توقيع للضغط على رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للانضمام إلى مكتب المدعي العام الأوروبي الناشئ، كما قد يتم تعليق حزب أوربان "فيدسز" أو طرده هذا الأسبوع من جماعة يمين الوسط الرئيسية في البرلمان الأوروبي.

وخصص الاتحاد الأوروبي، للمجر 25 مليار يورو (28.3 مليار دولار) في فترة ميزانية 2014-2020، لكن النقاد يقولون، إن الأموال غالبًا ما تنفق على مشاريع باهظة الثمن أو غير ضرورية لملئ جيوب حلفاء "أوربان"، التي تسببت حملاته المناهضة للاتحاد الأوروبي، بشأن سياسات الهجرة والسيادة الوطنية، في مشاكله مع حزب الشعب الأوروبي.