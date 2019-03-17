كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف أوقف البطل "عبد العزيز" المزيد من سفك الدماء داخل مسجد نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منع عبد العزيز، المزيد من سفك الدماء داخل مسجد لينوود بنيوزيلندا، بعد السيطرة ببشجاعة على بندقية السفاح السادي، وطرده من المسجد.

ونقلت صحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية، قصة البطل عبد العزيز، وهو أب لأربعة أطفال، والذى واجه المهاجم الأبيض ،بينما نزف المصلون حتى الموت في المسجد، ونزع أحد بنادقه وطارده، وقال الأب غير الأناني إنه حاول إطلاق النار على مطلق النار، لكن لم يحدث شيء عندما سحب الزناد.

ثم قال: "لقد أمسك القاتل بمسدسًا آخر فى يده، وأداره وبدأ بإطلاق النار باتجاهي، واختبأت بين السيارات وهربت".

وتابع عبد العزيز:"أردت منه أن يطاردني في موقف السيارات لأنه سينقذ المزيد من الناس في المسجد، لكنه لم يرني على الأرجح، فذهبت إلى الخلف وعندما ركضت في الظهر رأيت جثة أخرى هناك، وكان هناك مسدسًا وأمسكت بالمسدس، لقد رأيت المزيد من الطلقات القادمة من خلال المسجد، وبدأت أصرخ" أنا بالخارج، أخرج".

وقال عزيز، الذي نجا دون أن يصاب بأذى، إن المهاجم بعدها ركض إلى سيارته، وأضاف :"دخل سيارته وحصلت على السلاح وألقيته على نافذته، مثل سهم وفجر نافذته، ولهذا السبب شعر بالخوف أو أنه اعتقد أنهم ماتوا جميعاً".

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وركض عزيز وراء السيارة وهي تنطلق في الشارع، وبعد فترة وجيزة، تم القبض على مسلح مشتبه به من قبل اثنين من الضباط .

وكان يُعتقد أنه كان في طريقه لارتكاب المزيد من الهجمات عندما تم إنزاله.

وفي البداية، ألقى الضباط القبض على عزيز عن طريق الخطأ، وهو من أصول أفغانية، عندما وصلوا إلى مسجد لينوود، ثم أفرجت عنه الشرطة فيما بعد عندما أدركت أنه لم يكن مهاجمًا.

وكانت قصة عزيز، واحدة من بين قصص كثيرة لإحدى أكثر الهجمات الإرهابية دموية في نيوزيلندا، وقُتل بعض الأشخاص أثناء مواجهتهم المسلح لمحاولة إنقاذ الآخرين.

وأضاف عزيز: "في نهاية اليوم كنا سنموت جميعًا على أي حال."

وامتدح لطيف ألابي القائم بأعمال إمام مسجد لينوود، عزيز لإنقاذ الأرواح، قائلاً:"ذهب عزيز ورائه، وأنقذنا، وإلا، إذا تمكن من المجيء إلى المسجد، فكان من المحتمل أن نموت جميعًا".