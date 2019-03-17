كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسيرات للانفصاليين فى قلب مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتشد نحو 18 ألف متظاهراً من المؤيدين لاستقلال كتالونيا، فى العاصمة الإسبانية مدريد، الليلة الماضية لللمطالبة بوقف محاكمة 12 من القادة الانفصاليين من قبل المحكمة الإسبانيا العليا.

ووفقاً لصحيفة "لا بانجوارديا"، تجمع الآلاف فى ساحة "بلاثا دى كولون" تحت شعار "تقرير المصير"، قائلين إنّه لا توجد ديموقراطية دون الحق فى اتخاذ القرار".

وسجنت مدريد 12 قائدا انفصاليا لحين محاكمتهم بتهمة التمرد فى ضوء تنظيم استفتاء 1 أكتوبر 2017 للانفصال عن إسبانيا.