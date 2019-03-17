كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المدرج السري".. فرضية جديدة لاختفاء الطائرة الماليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعم طيار سابق أن رحلة الطائرة الماليزية (إم.إتش 370) التي اختفت وهي في طريقها من كوالامبور إلى بكين في الثامن من مارس عام 2014 قد تكون اتجهت نحو مدرج هبوط سري.

ونقلت صحيفة "ميرور" عن الطيار السابق بشركة يونايتد إيرلاينز الأميركية راندي ريان قوله إنه توصل إلى هذه النظرية بينما لم تعثر فرق البحث على الطائرة بعد أربع سنوات من اختفائها.

لكن حطاما من المحتمل أن يكون تابعا للرحلة (إم.إتش 370) قد تم العثور عليه قبالة سواحل مدغشقر وجزيرة ريونيون الفرنسية وموريشيوس ينسف نظرية الطيار السابق في سلاح الجو الأميركي.

Advertisements

وبينما قالت التحقيقات المبدئية أن الطائرة ربما تكون تحطمت في البحر، يقول الطيار السابق إنه "لا يوجد أي احتمال" بأن هذا التحطم كانت نتيجة حادث.

وقال لصحيفة ديلي ستار: "حتى الآن، الحطام الصغيرة التي تعود للطائرة تم العثور عليها على الطريق الغربي الذي اقترحت أن الطائرة اتجهت نحوه".

ويعتقد المحققون أن (إم.إتش 370) انقلبت فوق بحر الصين الجنوبي.