كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنازة جماعية لضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الآلاف من الإثيوبيين في مراسم جنازة جماعية، في العاصمة، بعد أسبوع من تحطم الطائرة التي أودت بحياة 157 شخصًا.

وقد فقد بعض أقارب الضحايا الوعي وسقطوا على الأرض أثناء الموكب عبر أديس أبابا اليوم الأحد، وتم حمل 17 صندوقًا فارغًا في ذكرى الضحايا من إثيوبيا.

وكان الضحايا من 35 دولة. وبدأ المسؤولون في تسليم الأكفان لأفراد الأسرة بدلاً من رفات أحبائهم، لأن عملية تحديد الهوية ستستغرق وقتاً طويلاً.

وأقامت العديد من العائلات احتفالات دينية، كما اجتمعوا في الريف في موقع تحطم الطائرة خارج العاصمة الإثيوبية.